Minoliti: "Milan, Pioli merita subito il rinnovo del contratto"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Nino Minoliti ha speso parole d'elogio per Stefano Pioli: "Se le luci dei riflettori rossoneri sono puntate sul rinnovo di Kessie, e parzialmente anche su quello di Romagnoli, c’è un altro contratto in casa Milan che andrà in scadenza nel giugno del 2022 e probabilmente, anzi per chi scrive sicuramente, è persino più importante di quello del "Presidente" ivoriano. Ci riferiamo, l’avrete capito, all’accordo che lega Stefano Pioli al club di via Aldo Rossi. L’argomento non è mai salito alla ribalta, né in termini positivi né tantomeno in chiave negativa, diciamo che a quello che traspare la questione non è all’ordine del giorno, scandito da altre urgenze. È possibile che il Milan prima di lanciarsi in un rinnovo col tecnico emiliano aspetti di vedere gli ulteriori passi in questo torneo e, soprattutto, come la squadra se la caverà nella ritrovata arena della Champions. Ma per quello che può valere la nostra opinione, l’attuale allenatore il prolungamento se lo meriterebbe già per ciò che ha fatto in questi due anni di esperienza a Milanello".