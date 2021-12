Moviola Gazzetta: forti dubbi sul contatto in area tra Tsimikas e Kessie

La moviola della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza in modo particolare un episodio arbitrale, vale a dire il rigore chiesto dal Milan al 7' del secondo tempo dopo un contatto in area tra Tsimikas e Kessie: "Fino a un certo punto è spalla-a-spalla (come succede dopo nel duello pulito Tonali-Williams in area milanista), i piedi non entrano in contatto, le gambe sì ma è soprattutto la spinta aggiuntiva che il giocatore del Liverpool dà col braccio destro al milanista che lascia forti dubbi".