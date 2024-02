Moviola Gazzetta: no rigore su Loftus, tutto ok nel finale in area rossonera

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina gli episodi di arbitrali di Milan-Napoli di ieri sera. Al 5' del secondo tempo, i rossoneri hanno chiesto un rigore per un intervento di Rrahmani su Loftus-Cheek: la Rosea spiega però che il contatto è stato troppo leggero e quindi l'arbitro Doveri ha fatto bene a non fischiare nulla.

Nel finale, c'è stata qualche protesta napoletana per due episodi ravvicinati nell'area di rigore del Milan, ma anche in questo caso giusto non concedere il rigore: "Allo scadere, un silent check con il Var Di Paolo certifica che non ci sono gli estremi per dare rigore al Napoli: dopo il corner, sotto la lente un 'mani' di Musah (non punibile per deviazione ravvicinata di Loftus) e un intervento di Gabbia su Di Lorenzo (pallone)" scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport.