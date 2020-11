Si parla anche di calcio, o meglio, del big match in programma questa sera al San Paolo sulla prima pagina del quotidiano Il Mattino in edicola questa mattina. "Napoli-Milan, è già il primo svincolo per lo scudetto", titola il noto giornale partenopeo in taglio alto. Azzurri e rossoneri si giocano molto nel confronto di oggi: in palio ci sono punti pesanti.