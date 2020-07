Napoli-Milan, La Gazzetta dello Sport titola: "Macchine da gol"

"Macchine da gol". È il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport in vista di Napoli-Milan. La rosea, infatti, mette a confronto i tridenti delle due squadre che si sfideranno questa sera al San Paolo: Insigne-Mertens-Callejon da una parte, Rebic-Ibrahimovic-Calhanoglu dall’altra. Il trio milanista ha segnato due gol in più (20 a 18), con Rebic autentico bomber (10 reti); Callejon, invece, è il re degli assist (6). "Gattuso con i bassotti - scrive la Gazzetta - Pioli con Ibra & Co. La velocità dei folletti contro la potenza degli attaccanti rossoneri in una sfida che va oltre la lotta per il quinto posto".