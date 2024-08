Niente Barça per Leao, Tuttosport riprende le parole di Furlani: "Zero possibilità che parta"

La speranza aveva addirittura spinto i giornalisti spagnoli a piazzarsi all'estero dei cancelli di Milanello, ma la possibile telenovela relativa al futuro di Rafael Leao è stata spenta sul nascere.

In Catalogna hanno davvero assaporato alla possibilità di vedere il portoghese sfrecciare sulla fascia sinistra del Barcellona in questa stagione, nonostante le difficoltà finanziarie del club e la richiesta a tre cifra del Milan. Solo che poi la troupe di 'Jugones', scrive questa mattina Tuttosport, "ha intercettato appunto Furlani in auto, mentre usciva dal centro sportivo dei rossoneri. «Se ci sono possibilità che Leao giochi nel Barça? No. Zero possibilità», ha tagliato corto il dirigente. Quindi Leao resterà al Milan, gli hanno chiesto. «Sicuramente, al 100%». E se chiedesse di andare via? «Non lo ha chiesto. Soddisfatti? Tutto chiaro?», dopodiché Furlani è ripartito. Lasciando i poveri giornalisti spagnoli un po’ più abbacchiati di quanto avrebbero sperato".

Nessun colpo di scena dunque: Rafael Leao resta al Milan, e per questa stagione non ci sono trattative che lo riguardano, se non mere suggestioni.