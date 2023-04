Notte da brividi al Maradona. La Gazzetta in prima pagina: "Spalletti-Pioli, vista Champions"

MilanNews.it

"Spalletti-Pioli, vista Champions. Notte da brividi", titola così in prima pagina la Gazzetta dello Sport. Una gara che vale tantissimo per i rossoneri, che vogliono sfruttare la caduta dell'Inter in casa contro la Fiorentina - a segno l'ex Milan Bonaventura - per riportarsi al terzo posto. La gara al Maradone vale tantissimo e sarà la prima grande sfida tra le due squadre, in attesa del doppio impegno in Champions League.