Nuova connessione, Tuttosport: "Leao per Gimenez: il Milan c'è"

Sta forse nascendo una nuova connessione in campo per il Milan. Ieri sera i rossoneri hanno superato - a fatica - l'Hellas Verona grazie al primo gol a San Siro di Santiago Gimenez che ha ricevuto l'assist di Rafa Leao, entrato a gara in corso. La vera invenzione arriva dai piedi di Alex Jimenez ma i tifosi rossoneri sognano con il collegamento portoghese numero 10 e messicano numero 7, che dopo il gol si abbracciano sotto la Curva Sud. Oggi Tuttosport titola: "Leao per Gimenez: il Milan c'é".

Nell'occhiello viene aggiunto: "Sofferta vittoria sul Verona, decisa a un quarto d'ora dalla fine da una grande giocata partita da Jimenez, passata per il portoghese e finalizzata dal messicano". Quindi nel sottotitolo si legge: "I rossoneri rispondono al Bologna, tengono a distanza la Roma e mantengono viva la candidatura all'Europa. Conceicao respira". Per El Bebote si tratta del secondo gol in due partite di campionato: prima di lui, in tempi recenti, ce l'avevano fatta Shevchenko e Pulisic, non una brutta compagnia.