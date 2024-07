Nuovi nomi per il Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il mercato inizia ad accendersi e sulla lista del Milan compaiono nuovi nomi: è evidente dalle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola. Oltre ai titoli sulla composizione del calendario di Serie A 2024/2025, ci sono anche importanti indiscrezioni su possibili obiettivi rossoneri, sia in attacco che in difesa. In primis la Gazzetta dello Sport che oggi titola in taglio laterale: "Scatto Milan. In difesa e in attacco". Nel sottotitolo vengono riportati i nomi ricercati: "Assalto a Pavlovic: costa 20 milioni. E rispunta Morata".

Alvaro Morata è il nome delle ultime ore per l'attacco, l'idea di riportare il centravanti spagnolo in Serie A si è fatta concreta e il Milan ci sta pensando seriamente. Ne parla anche Tuttosport questa mattina che recita in taglio basso: "Caccia al bomber. Il Milan ripensa a Morata". Il Corriere dello Sport non parla del mercato rossonero ma del calendario: "La terza è di fuoco". Nel sottotitolo si continua: "I grandi match arrivano il 1° settembre: Inzaghi contro Gasp, la Juve incrocia la Roma allo Stadium, la Lazio pesa il Milan di Fonseca". Infine il QS che sin concentra sulle parole di Ibrahimovic in merito al progetto del Milan Futuro e del suo uomo più in vista: "Camarda pilastro del Milan Futuro".