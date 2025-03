Nuovo ds Milan: una decisione definitiva non è stata ancora presa, Tare è in pole

La scelta del nuovo direttore sportivo da inserire nell'organigramma del Milan è uno dei temi più caldi in casa rossonera e verrà trattato anche durante gli incontri che ci saranno in questi giorni a New York tra Gerry Cardinale e Giorgio Furlani. Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, dopo gli incontri avvenuti a Londra fra il numero uno di RedBird e Ibrahimovic con Igli Tare, Fabio Paratici e Andrea Berta è tempo di arrivare a una sintesi.

Una decisione definitiva non è stata ancora presa, ma al momento in pole per diventare il nuovo ds del Diavolo c'è Igli Tare visto che Andrea Berta è in trattativa avanza con l'Arsenal, mentre Fabio Paratici è attualmente squalificato per il caso plusvalenze. Sarà l’ad Furlani a formulare, nel caso, la bozza di contratto da sottoporre all’ex biancoceleste per la firma.