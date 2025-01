Nuovo Milan, la Gazzetta: "Si passa al 4-3-3 con Bennacer"

vedi letture

Già giorno di vigilia per il primo Milan di Sergio Conceicao, nuovo allenatore rossonero: domani alle 20 italiane si gioca la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Dall'allenamento a Riyad sono arrivate buone notizie come il recupero definitivo di Christian Pulisic, ma anche segnali meno incoraggianti come l'allenamento personalizzato di Rafa Leao che lo costringerà al massimo a sedersi in panchina. Con il peso delle assenze e un'idea di gioco differente, il Milan potrebbe cambiare pelle.

O almeno questo è quello che crede la Gazzetta dello Sport che oggi titola così: "Il nuovo Milan di Conceicao". E poi prosegue così: "Leao non ce la fa ma torna Pulisic e con Bennacer si passa al 4-3-3". Questa potrebbe essere la vera novità dei rossoneri domani sera contro la Juve: "Il nuovo tecnico pronto a cambiare subito modulo al debutto in rossonero". Accanto alla coppia ormai rodata Fofana-Reijnders dovrebbe trovare spazio Ismael Bennacer come mezzala di destra. I favoriti per spalleggiare Morata, secondo la rosea, sono Pulisic e Jimenez.