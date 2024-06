Nuovo nome per la fascia, il CorSport: "Milan, sondaggio per Cash"

Il Milan si appresta ad affrontare una campagna acquisti importante in questa stagione estiva: ci sono da rimpiazzare giocatori importanti come Giroud e Kjaer ma soprattutto bisogna consegnare al nuovo allenatore, che salvo clamorose sorprese sarà Paulo Fonseca, una rosa competitiva per i diversi fronti su cui il Diavolo si ritroverà a competere. In quest'ottica la società di via Aldo Rossi ha inserito nella lista degli obiettivi anche un nuovo terzino destro. Come per l'attacco anche per questo ruolo sono emersi diversi nomi e l'ultimo lo riporta oggi il Corriere dello Sport.

Si tratta del terzino inglese e naturalizzato polacco Matty Cash. Il CorSport scrive sul calciatore dell'Aston Villa: "Milan, sondaggio per Cash". Nel sottotitolo si legge: "L'inglese naturalizzato polacco un'idea per la fascia destra ma i costi sono alti: 30 milioni". Il club rossonero si è informato tramite intermediari e la fattibilità dell'operazione non sembra semplicissima: in primo luogo perché i Villains faranno la Champions League e tenteranno di mantenere i migliori giocatori, in secondo luogo perchè il calciatore è valutato 30 milioni e con un contratto fino al 2027. Rimane viva anche la pista Emerson Royal: il Milan nei giorni scorsi ha incontrato l'agente e il brasiliano costa 25 milioni.