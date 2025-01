Nuovo San Siro, il CorSera: "C'è il piano finanziario: progetto per 1.5 miliardi"

vedi letture

Dopo qualche settimana passata sotto silenzio arrivano aggiornamenti freschi sul fronte nuovo San Siro, con la speranza che si possa presto arrivare alla soluzione di una telenovela che sta durando da troppi anni. Il Corriere della Sera questa mattina riporta nelle sue pagine dedicate allo sport: "Nuovo San Siro, c'è il piano finanziario. Inter e Milan: progetto per 1.5 miliardi". Nel sottotitolo si legge anche: "Entro febbraio va presentato al Sindaco. Contatti JP Morgan, Bank of America e BPM".

Il sindaco Giuseppe Sala ha detto di aspettarsi il piano entro febbraio e secondo il CorSera i due club hanno cominciato a lavorarci, per prima cosa, sondando il terreno con grandi banche come JP Morgan, Bank of America ma anche l'italiana BPM. Il progetto prevede l'acquisto di San Siro e aree circostanti, valutato 197 milioni dall'Agenzia delle Entrate. Il nuovo impianto sorgerà nella zona dei parcheggi attuali e il San Siro di oggi, abbattuto parzialmente il secondo anello, diventerà un Museo. Questa parte non preoccupa Milan e Inter, ma piuttosto l'arrivarci e far sì che il progetto vada avanti una volta per tutte. Secondo le stime, considerando gli esercizi commerciali, un'operazione del genere garantirebbe un aumento degli introiti da 80 a 130 milioni di euro.