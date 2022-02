Nuovo stadio, Antonello: "Da parte nostra non c’è più 'l’esclusiva' su San Siro, tra le ipotesi anche Sesto San Giovanni"

MilanNews.it

Se non ci sarà una svolta rapida nella questione della costruzione del nuovo stadio nella zona di San Siro, Milan e Inter valuteranno la possibilità di costruire l'impianto in un'altra area. La conferma è arrivata da Alessandro Antonello, ad corporate nerazzurro, che alla Gazzetta dello Sport ha spiegato: "Intanto, la premessa è che da parte nostra non c’è più “l’esclusiva” su San Siro: non possiamo stare fermi, immobili, per tre anni senza avere delle risposte e, quindi, è giusto guardarsi intorno per dare uno stadio alla città e ai tifosi. Tra le varie ipotesi, su cui non c’è ancora uno screening complessivo, di sicuro resiste quella di Sesto San Giovanni che a suo tempo fu oggetto di valutazione. Se fossimo costretti a rinunciare al progetto originale, sarebbe certamente una sconfitta per tutti. Ma è più importante avere un impianto all’altezza dei top club europei. Ma se si costruisse nell’area metropolitana, che possiamo considerare del tutto organica a Milano, Inter e Milan rimarrebbero comunque attaccati ai valori della città e alla loro storia".