Nuovo stadio, Gazzetta: "Milan e La Maura: tra vincoli, politica e burocrazia, la corsa è in salita"

In merito al nuovo stadio che i rossoneri vogliono costruire da soli, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Milan e La Maura: tra vincoli, politica e burocrazia, la corsa è in salita". In via Aldo Rossi vogliono scegliere entro marzo la zona su cui costruire il nuovo impianto e al momento l'area dell'Ippodromo La Maura è la preferita. Nonostante sia un terreno privato, non mancano gli ostacoli.