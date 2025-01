Oggi è giorno di Champions. Il CorSport in primo piano: "Ranking per una notte"

vedi letture

Una Champions come non lo abbiamo mai vista. Questa sera, a partire dalle ore 21, tutte e 18 della league phase di questa nuova edizione della Champions League saranno in contemporanea, con le italiane che si giocheranno tanto, tra chi punta gli ottavi di finale diretti, i playoff o comunque concludere in maniera onesta questo ritorno europeo.

Nel primo gruppo rientrano Milan, Atalanta ed Inter, nel secondo la Juventus e nell'ultimo il Bologna, che vincendo contro lo Sporting Lisbona potrebbe alla fine salutare la competizione anche con qualche rammarico per quello che non è stato. Eliminati già o meno, gli emiliani vogliono onorare questo loro percorso europeo, anche per una questione di ranking UEFA, fondamentale per avere anche l'anno prossimo la quinta squadra in Champions League.

Ed è proprio su questo che si è basato l'approfondimento di oggi de Il Corriere dello Sport, che in primo piano ha questa mattina titolato: "Raking per una notte. Obiettivo: 5 club anche nel '25-'26".