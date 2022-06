Ora il Barca può finalizzare Kessie e Sport titola: "Firmiamo!"

Il quotidiano di Barcellona Sport, vicino alle questioni del mondo blaugrana, oggi dedica la sua prima pagina agli acquisti che la squadra catalana ha bloccato per la prossima stagione ma che non ha ancora finalizzato per via delle situazioni economiche. Tra i giocatori in copertina anche il rossonero Franck Kessie, fresco vincitore dello Scudetto con il Milan - che ha già salutato dopo i festeggiamenti in Duomo - e promesso sposo del Barça. Nel titolo si legge: "Firmiamo!". Infatti la situazione in casa Barcellona si sarebbe sbloccata e nelle prossime settimane dovrebbero essere ufficializzati gli acquisti dei vari giocatori "prenotati", come l'ivoriano del Milan.