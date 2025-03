Ora la riscossa rossonera. La Gazzetta: "Paratici per un Milan al Max"

vedi letture

Sta per cominciare la riscossa rossonera, nonostante manchino ancora 10 giornate alla fine di questa deludente stagione, più 2, ma si spera 3, partite di Coppa Italia. Dalle parti di Casa Milan starebbero già cominciando a programmare quello che succederà poi in estate, con l'intento di sciogliere al più presto ogni riserva in merito al delicato discorso relativo al prossimo direttore sportivo del Milan.

L'impressione, però, è che si stia viaggiando verso un nome in particolare, sinonimo di garanzia e vittorie. In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Paratici per un Milan al Max", utilizzando un simpaticissimo gioco di parole per indicare Allegri come l'allenatore ideale per questa nuova gestione, e riscossa, rossonera.