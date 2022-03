Origi-Milan, Corriere dello Sport: "Trattativa ai dettagli"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

“Trattativa ai dettagli”, titola il Corriere dello Sport parlando del sempre più probabile approdo di Origi al Milan. “Il belga del Liverpool, in scadenza di contratto, vuole rimettersi in gioco con Pioli”, scrive il quotidiano romano, che poi aggiunge: “Raggiunta l’intesa, accordo per 4 anni a 4 milioni a stagione. Attesa per la fumata bianca. Con i Reds ha una media di un gol ogni 172 minuti. E sarà preziosa la sua esperienza”.