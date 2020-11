Pagelle Gazzetta - Bene Kessié, Calhanoglu non ne azzecca una

Franck Kessié è stato il migliore in campo del Milan secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport. Voto 6.5 per il centrocampista rossonero, il quale è "ripartito con mentalità nuova dopo il lockdown". Bene anche Leao (6.5 pure per lui), così come Ibrahimovic, che sbaglia un rigore "ma resta la mente della squadra" (6.5). Sufficienza piena per Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Saelemaekers, Rebic e Diaz, male Theo Hernandez (5.5) e Bennacer (voto 5). Ma il peggiore, secondo la rosea, è stato Calhanoglu (5 anche per lui): il giocatore turco "non ne ha azzeccata una".