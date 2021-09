Pagelle Gazzetta - Saelemaekers decisivo, male Giroud

Saelemaekers è stato il migliore in campo contro lo Spezia secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 7 per il belga, che "all'87esimo ha la gamba per strappare, resistere a ogni urto e servire a Diaz una comoda palla gol". Ottime anche per performance di Kalulu, Maldini, Leao e Brahim Diaz (voto 7 pure per loro), così come le prestazioni di Maignan e Tonali (6.5 per entrambi). Sufficienza piena per Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez, da rivedere Pellegri (voto 5.5). Male anche Kessie (5.5) e Rebic (5), ma il peggiore, secondo la rosea, è Giroud (voto 5).