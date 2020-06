Pareggio a Torino, Corriere dello Sport: "Juve a porte chiuse"

"Juve a porte chiuse". È il titolo scelto dal Corriere dello Sport dopo il pareggio di ieri col Milan che vale - per la squadra juventina, ovviamente - la finale di Coppa Italia. "Partenza a razzo dei bianconeri - scrive in prima pagina il noto quotidiano sportivo della Capitale - un rigore fallito da Ronaldo, poi l’espulsione di Rebic. La squadra di Sarri, sempre all’attacco, non sfonda il muro di Pioli rimasto in dieci. Ma la ripartenza regala una serata di bel calcio".