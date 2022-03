Parlano alcuni ex Milan, Tuttosport in prima pagina: "Scudetto al Milan"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport apre questa mattina in prima pagina con le parole di alcuni ex rossoneri: "Scudetto al Milan". Ieri sera, durante la presentazione del libro di Peppe Di Stefano, sono intervenuto diversi ex protagonisti del grande Diavolo come Galliani, Braida e Ancelotti, i quali sono convinti che possa essere l'anno buono per il Milan per tornare a vincere qualcosa di importante.