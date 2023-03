Per la Gazzetta Leao è un caso: "Rafa male in campo e rinnovo bloccato"

La Gazzetta dello Sport questa mattina approfondisce i discorsi legati a due giocatori delle milanesi che non sembrano vivere il loro periodo migliore: per il Milan c'è Rafael Leao, per l'Inter Marcelo Brozovic. La rosea parla di "casi" e nei riguardi del portoghese rossonero scrive: "Rafa male in campo e rinnovo bloccato".

Il Leao formato 2023 sembra proprio un altro giocatore: il gol non c'è da più di due mesi e anche il sorriso pare essere svanito. Per la rosea sono tante le distrazioni extra-campo sia legate al calcio che non: da una parte c'è la situazione del rinnovo per cui si attende un nuovo incontro tra le parti di cui però ancora si sa poco e questo non fa altro che far scorrere la sabbia inesorabile nella clessidra; dall'altra ci sono gli interessi di Rafa per la moda e per la musica che, però, parlando di un ragazzo di 24 anni non andrebbero portati come capi d'accusa al banco degli imputati.