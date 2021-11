Plusvalenze Juve, Tuttosport: "Aria di stangata!"

"Aria di stangata!". È il titolo che l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport dedica in prima pagina alla Juve e al caso plusvalenze. "Dalla Procura alla Federazione - scrive il giornale torinese - trapela la volontà di infliggere penalizzazioni in punti a tutti i club che venissero riconosciuti colpevoli". Intanto "il presidente della Juventus rasserena l’ambiente. Ieri l’a.d. Arrivabene sentito in Procura".