Primo passo verso il futuro. Tuttosport: "Milan e Inter per il Meazza. C'è la proposta d'acquisto"

Milan ed Inter hanno compiuto un primo passo concreto verso il futuro non solo personale e del calcio milanese, ma anche della città di Milano. Titola infatti questa mattina Tuttosport "Milan e Inter per il Meazza. C'è la proposta d'acquisto" (LEGGI QUI), che dopo settimane di attesa è stata finalmente presentata in quel di Palazzo Marino, per la felicità del Sindaco Giuseppe Sala.

Milan ed Inter sono pronte al definitivo salto, salutando dopo anni di successi e gloriosa storia un impianto importante e suggestivo come San Siro. Il nuovo stadio, che sorgerà nell'area del Meazza in un contesto urbano riqualificato con circa 50 aree verdi, avrà una capienza di circa 70mila posti, con i lavori che inizieranno nel 2027 e termineranno nell'arco di 3 anni.