Pronto Max? La Gazzetta: "Contatto telefonico tra Allegri e Furlani"

vedi letture

La scelta del nuovo allenatore passerà sicuramente per quella del direttore sportivo, ma il Milan starebbe cercando di anticipare i tempi per facilitare il lavoro a colui il quale prenderà in mano le redini della rinascita rossonera a partire dalla prossima estate. A conferma di questo l'ultimo tabulato telefonico dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, che a quanto pare avrebbe direttamente contattato colui il quale potrebbe prendere il posto di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione.

Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport "Contatto telefonico tra Allegri e Furlani", con il dirigente rossonero che ha sfruttato un amico in comune per conoscere ad approcciare per la prima volta con il tecnico livornese. Quella registrata è stata dunque una mera chiamata conoscitiva fra le parti, che potrebbero cominciare a parlare di affari prima di quanto effettivamente ci si possa immaginare.