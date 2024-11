Pulisic dal ritiro degli USA. Tuttosport "«Speciale battere il Real. San Siro mi ha stregato»"

Christian Pulisic è una delle poche note liete di questo primo trimestre di stagione per il Milan. L'americano è risultato essere importante e decisivo non solo in Serie A ma anche in Champions League, grazie a prestazioni di un certo livello che ad oggi gli hanno già permesso di registrare numeri piuttosto importanti (7 gol e 5 assisti in tutte le competizioni con la maglia rossonera).

Intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro degli USA, Christian Pulisic ha parlato non solo della vittoria nell'ultimo turno di Champions League contro il Real Madrid, ma anche di San Siro e dell'impatto che ha avuto con l'ambiente rossonero.

Queste le sue parole riprese questa mattina da Tuttosport: "Mi sono reso conto di aver affrontato il Real Madrid otto volte in carriera, numero pazzesco in Champions League. L'ultima partita è stata uno sforzo incredibile della squadra, il mio connazionale Musah ha giocato un ruolo fondamentale all'interno della sfida e tutti hanno visto la sua importanza per la squadra. In generale è stato speciale andare in uno stadio come il Bernabeu e uscire vincenti. La parte migliore di essere al Milan è giocare a San Siro, dove c'è un'atmosfera speciale. E' un posto incredibile per giocare, molto stimolante. Tutte le squadre si preparano in modo particolare per sfidare lì il Milan e questo lo rende ancora più speciale".