Pulisic-Reijnders, Como ribaltato. La Gazzetta: "Il Milan non molla il treno Europa"

La particolarità sta tutta nel fatto che a nelle rimonte del Milan c'è quasi sempre lo zampino dei soliti due: Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. È successo contro il Parma a San Siro, a Lecce contro i salentini ed anche ieri contro il Como. Le due stelle di questo Milan hanno fatto la voce grossa permettendo al Diavolo di conquistare tre punti fondamentali non solo per andare alla sosta sereni, ma anche e soprattutto in ottica classifica.

Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che con i 3 punti conquistati ieri "Il Milan non molla il treno Europa", anche perché in attesa delle partite di questa domenica di campionato sono 4 i punti dalla zona Europa League, 5 dal quarto posto. A questo punto sognare è d'obbligo.