QS: "Ibra getta acqua sulle tensioni. Carica Walker: 'Voglio vincere'"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Ibra getta acqua sulle tensioni. Carica Walker: 'Voglio vincere'". Ieri è andata in scena la presentazione ufficiale di Kyle Walker e durante la conferenza stampa ha preso la parola anche Zlatan Ibrahimovic che ha commentato anche la rissa sfiorata domenica al termine di Milan-Parma tra Conceiçao e Calabria: "E' una situazione con grande adrenalina. Erano due vincenti che hanno fatto quello che hanno fatto. A me è successo spesso una cosa del genere. E' già tutto risolto, prima ancora di entrare nello spogliatoio. Cose del genere mi sono successe ovunque, tutti vogliono vincere. Come mi ha insegnato Capello, sono cose che possono fare bene alla squadra. Il mister lavora con grande emozione, così come Calabria. Certe cose è meglio che succedano piuttosto che no, dimostrano che ci tengono. Sono cose che succedono, da fuori possono essere brutte, ma l'importante è aver risolto tutto subito dopo la partita".

Per quanto riguarda Walker, il difensore inglese, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, ha dichiarato di avere ancora tanta fame di vittorie: "Il ruolo di leader? Con la mia età, con la mia esperienza posso passare questo messaggio ai più giovani, ma non posso farlo da solo. Ci sono anche altri leader, ma forse c'è una mancanza di fiducia. Ci vuole costanza di risultato, è cambiato l'allenatore, ma credo che Conceiçao abbia delle buone idee, buone basi sulle quali costruire la squadra. A volte ci vuole disciplina, quel fuoco dentro che deve essere trasmesso agli altri e che forse ultimamente è un po' mancato. Spero che Rubs (Loftus-Cheek, ndr), Fik (Tomori, ndr) e Tammy (Abraham, ndr) possano avere fiducia in me. Spero che i miei compagni possano seguirmi in campo. Ho vinto tanto in carriera, ma vengo qui con l'auspicio di vincere tanti altri trofei con il Milan".