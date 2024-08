QS: "Il Milan cerca la via d'uscita nella tana della Lazio"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Il Milan cerca la via d'uscita nella tana della Lazio". Dopo una pareggio e una sconfitta nelle prime due giornate di campionato, il Diavolo spera di ottenere la prima vittoria in Serie A, ma non sarà facile sul campo dei biancocelesti. Nella conferenza stampa di ieri, Paulo Fonseca ha dichiarato che si aspetta di vedere un Milan diverso rispetto a quello deludente di Parma: "Noi abbiamo la consapevolezza che non abbiamo cominciato bene, ma c'è una cosa molto positiva: è che siamo tutti d'accordo, siamo uniti. Vogliamo cercare soluzioni ed è quello che abbiamo fatto questa settimana. Stando tutti insieme è più facile lavorare. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Penso che abbiamo capito quello che è veramente importante migliorare. Siamo uniti, abbiamo lavorato bene, mi aspetto di vedere un Milan diverso domani".

DOVE VEDERE LAZIO - MILAN

Data: sabato 31 agosto 2024

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, ZONA Dazn

Web: MilanNews.it