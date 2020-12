Il QS in edicola questa mattina dedica spazio ai rossoneri in prima pagina. "Il Milan sogna ma con la Samp è sempre dura", titola il Quotidiano Sportivo, evidenziando l’importanza e il grado di difficoltà della sfida in programma questa sera al Ferraris di Genova. I rossoneri dovranno fare a meno di giocatori importanti come Kjaer e Ibrahimovic. In attacco toccherà di nuovo a Rebic giocare da punta centrale.