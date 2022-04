QS: "Il Milan vuole staccare tutti. Pioli, pensiero per Mihajlovic"

MilanNews.it

© foto di ALESSANDRO TEDESCHI

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina sui rossoneri: "Il Milan vuole staccare tutti. Pioli, pensiero per Mihajlovic". Il Diavolo sarà impegnato stasera contro il Bologna e dovrà rispondere alle vittorie di ieri di Napoli e Inter per tornare in vetta alla classifica da solo. Stefano Pioli, nella conferenza stampa di ieri, ha speso delle belle parole nei confronti del tecnico dei rossoblù che purtroppo non potrà essere in panchina stasera in quanto è ricoverato in ospedale.