QS: "Latitante a Milanello e in silenzio sui social. ll 'mistero' Ibrahimovic"

ll Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Latitante a Milanello e in silenzio sui social. ll 'mistero' Ibrahimovic". Zlatan Ibrahimovic ha fatto perdere le tracce nelle ultime settimane sia sui social, dove da un po' di tempo mancano i suoi post molto spesso criptici, sia a Milanello dove non si vede da diverse settimane. Prima della sosta, il dirigente svedese era influenzato e per questo non si è presentato nel Centro Sportivo di Carnago per stare vicino a Conceiçao e alla squadra.

Quale sarà il futuro di Ibrahimovic?

Per il futuro sarà interessante capire quale sarà il ruolo di Ibrahimovic nel Milan. Dopo l'incontro a New York di qualche settimana fa tra Gerry Cardinale e l'ad rossonero Giorgio Furlani, quest'ultimo sembra essre tornato ancora più centrale nel club di via Aldo Rossi e ora tutte le decisioni passaranno da lui, comprese quelle che riguardano il lato tecnico. C'è dunque stato un ridimensionamento del ruolo di Ibrahimovic? Nelle prossime settimane sarà tutto più chiaro.