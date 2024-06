QS: "Milan all’attacco. L’albanese Broja con Zirkzee"

L’edizione odierna del Quotidiano Sportivo fa il punto della situazione sul mercato del Milan. La formazione rossonera è pronta a rinnovare l’attacco in vista della prossima stagione. Fra gli elementi che potrebbero arrivare ci sono Zirkzee e Broja. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina del quotidiano: "Milan all’attacco. L’albanese Broja con Zirkzee".

Questi i numeri stagionali di Zirkzee con il Bologna:

PRESENZE SERIE A: 34

PRESENZE COPPA ITALIA: 3

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 2942'

GOL: 12

AMMONIZIONI: 8

Questi i numeri stagionali di Broja tra Chelsea e Fulham dove ha giocato in prestito da gennaio in poi:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 21

PRESENZE EFL CUP: 4

PRESENZE FA CUP: 2

PRESENZE TOTALI: 27

MINUTI IN CAMPO: 774'

GOL: 2