L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Pioli con Rebic per blindare stagione e panchina". Stasera contro il Lecce, il tecnico milanista, che spera ancora di essere confermato per la prossima stagione, punterà ancora una volta sul croato per sostituire Ibrahimovic al centro dell'attacco milanista.