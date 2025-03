QS: "Pulisic-Reijnders: il futuro del Milan è nei loro piedi"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Pulisic-Reijnders: il futuro del Milan è nei loro piedi". L'americano e l'olandese sono i trascinatori del Diavolo in questa complicata stagione e sono stati decisivi anche sabato nell'ennesima vittoria in rimonta contro il Como a San Siro. Il centrocampista è stato blindato poche settimane fa con un rinnovo fino al 2030, mentre è atteso a breve il prolungamento anche dell'attaccante.

Gli occhi della Premier su Pulisic e Reijnders

Nonostante ciò, però, le ottime prestazioni di Reijnders e Pulisic hanno attirato l'attenzione di altri club, in particolare di alcuni della Premier League. Per il Milan sono ovviamente incedibili e il piano dei dirigenti di via Aldo Rossi è di rifondare il nuovo Diavolo ripartendo in primis da loro due che sono i nuovi trascinatori della formazione milanista. Solo offerte davvero irrinunciabili potrebbero far cambiare idea alla società rossonera.