Questa sera Milan-Juventus: le aperture dei giornali sportivi in edicola

Il giorno di Milan-Juventus non è mai un giorno come gli altri. I rossoneri questa sera scenderanno in campo a San Siro contro la squadra di Allegri in una super classica del calcio italiano. Di seguito le aperture dei principali giornali sportivi italiani, questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport parla della sfida in taglio alto e scrive: "Milan e Juve chi risponde?". Nella giornata di ieri sia il Napoli che l'Inter hanno vinto e convinto nei rispettivi impegni e ora ci si aspetta una risposta. Il Corriere dello Sport snobba i rossoneri e affronta la sfida in taglio basso dal punto di vista della squadra bianconera, titolando: "Juve, la notte della svolta". Per Tuttosport invece si va sul titolo ironico, costruito sulle vicende delle ultime settimane: "Ore 20.45, Milan-Juve. Scommettiamo che sarà bella?". Dopo giorni di inchieste, voci, falsità e verità finalmente si torna a giocare in una "notte scudetto" come viene definita dal quotidiano di Torino.