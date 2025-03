Questione allenatore, non c'è solo Allegri in lista. Il QS: "Così Fabregas ha "stregato" (anche) il Milan"

L'anno prossimo Sergio Conceiçao non siederà più sulla panchina del Milan, questo è poco ma sicuro. Il portoghese non sarà riconfermato data la mancata qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo stagionale di una proprietà che si rinnoverà anche al suo interno.

Tra i tanti nomi fatti in questi giorni, quello di Massimiliano Allegri sembrerebbe essere quello che più metterebbe d'accordo tutti nell'ambiente milanista, ma non sarebbe l'unico finito sul taccuini di Giorgio Furlani e dirigenza. Scrive infatti questa mattina Il QS che "Così Fabregas ha "stregato" (anche) il Milan", dato che lo spagnolo è un altro dei candidati per la panchina rossonera.