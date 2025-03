Questione San Siro, problema risolto. Il CorSera: "Inter e Milan trovano l'accordo"

Milan ed Inter hanno finalmente compiuto il passo per il quale il Sindaco Sala li aveva sollecitati negli scorsi giorni. Nella giornata di ieri, infatti, i due club hanno presentato negli uffici di Palazzo Marino il Docfap, ovvero il documento da oltre 300 pagine contenente il piano d'acquisto per San Siro.

In merito a questo Il Corriere della Sera ha titolato "Inter e Milan trovano un accordo", anche perché fino a ieri non era stato depositato nulla per via di una clausola che stava creando non attrito, ma discussione. Dopo l'incontro dell'altro ieri i due club si sono venuti in incontro trovando anche una soluzione a questo intoppo, che alla fine ha dato il via libera definitivo a quest'offerta inviata al Comune e che ha un valore di partenza stimato sui 197 milioni di euro.