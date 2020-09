Questione stadi, La Gazzetta dello Sport: "Aprite o no?"

Sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si parla anche di una questione molto importante, che sta a cuore non soltanto agli addetti ai lavori ma pure - e soprattutto! - ai tanti appassionati di calcio: la riapertura degli impianti. "Aprite o no?", titola la rosea, che poi aggiunge sempre di spalla: "Stadi con il pubblico: Serie A in pressing. Verso il via libera per metà ottobre. La Juve ha chiesto la capienza ridotta".