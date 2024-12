Qui Milanello. Il CorSport: "Morata, Jovic e Bennacer in gruppo. Ripresa il 26"

vedi letture

Nella giornata di ieri il Milan ha svolto l'ultimo allenamento prima di rompere le righe per queste vacanze natalizie. Paulo Fonseca ha infatti lasciato liberi i suoi giocatori, che né oggi, né nel giorno di Natale si presenteranno dalle parti di Milanello.

La ripresa è fissata per il 26, con il lusitano che spera di tornare ad avere a disposizione Christian Pulisic. Ieri, comunque, importanti rientri sono stati registrati dalle parti di Milanello, come confermato questa mattina anche da Il Corriere dello Sport, che ha titolato "Morata, Jovic e Bennacer in gruppo".