Repubblica (ed. Milano): "La sovrintendente: 'San Siro privato? Non ci sarà vincolo'"

"La sovrintendente: 'San Siro privato? Non ci sarà vincolo'" scrive La Repubblica Milano in prima pagina stamani. In attesa del derby di domani sera vanno avanti progetti e ipotesi sul futuro del Meazza con Inter e Milan in attesa. Carpani: “Lo stadio ai privati? Il vincolo non scatta”.

L’unica certezza per San Siro, al momento, è il presente, ovvero derby di domani sera, che non è poco. Sul futuro è tutto da vedere, a partire dall’ipotesi che Inter e Milan lo acquistino, lo riducano ai minimi termini e facciano un altro stadio nei paraggi.