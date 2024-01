Repubblica: "Ibra, prima vittoria da dirigente. Ha agito come un ds"

"Ibra, prima vittoria da dirigente del Milan: ha agito come un ds" scrive La Repubblica oggi in edicola. Prima vittoria da dirigente ombra per lo svedese che ha agito esattamente come un direttore sportivo ieri al Castellani di Empoli viaggiando prima con la squadra, poi "ha cenato al tavolo col responsabile del mercato Moncada e col ds d’Ottavio, ha seguito il riscaldamento a bordocampo, ha incoraggiato uno a uno i giocatori all’uscita dagli spogliatoi, si è accomodato in tribuna e con la squadra ha fatto ritorno a Milano", riporta il quotidiano.

L'esordio assoluto di Ibrahimovic nel nuovo ruolo di Senior Advisor di RedBird e del Milan era avvenuto a Salerno prima di Natale, ma in quell'occasione arrivò un deludente 2-2 contro la Salernitana ultima in classifica. Ieri invece è arrivato un netto 3-0 del Diavolo che sembra aver messo alle spalle il momento difficile.