Repubblica: "Il Milan non si ferma neanche il rosso"

"Il Milan non si ferma neanche il rosso", si legge sull'edizione odierna de La Repubblica. Il quotidiano in edicola oggi analizza le tre sfide di ieri sera partendo proprio dai rossoneri, un match in cui è successo praticamente di tutto: "Furia Giampaolo, insulta l'arbitro", si legge.

"L'ufficio complicazioni del Milan - prosegue - ieri è rimasto aperto a lungo. Così a lungo che, per tenere il passo del Napoli in attesa della riposta di oggi dell'Atalanta, i campioni d'Italia in vena di superficialità e sperpero, hanno avuto bisogno dell'aiuto della sala Var di Lissone".