Repubblica: "Sala incalza il Milan: «Vi interessa ancora San Siro?»"

Questa mattina la Repubblica, edizione di Milan, torna a parlare della situazione stadio e San Siro. Il quotidiano cittadino titola così: "Sala incalza il Milan: «Vi interessa ancora San Siro?»". Nella giornata di mercoledì, a Palazzo Marino, è stato presentato un progetto di ristrutturazione "light" dello stadio di San Siro, con il sindaco Sala che in questo modo ha voluto - secondo la sua visione - venire incontro a Milan e Inter, forte del fatto che il progetto originario dei due club, che prevedeva la demolizione dell'attuale San Siro, sia bloccato dal vincolo posto dalla soprintendenza.

Il giorno dopo la presentazione del progetto, il Comune di Milano ha inviato l'ennesimo ultimatum al Milan, con l'Inter messo solo in copia. Sala chiede a Scaroni, presidente rossonero e principale fautore del progetto stadio in questi anni, di "chiarire in maniera inequivocabile" se l'istanza che il Milan ha presentato a San Donato per costruire lì il suo nuovo impianto sia un gesto che possa equivalere alla rinuncia del progetto di San Siro bis. Non è la prima volta che Sala tenta di mettere il Milan alle strette anche se nelle precedenti occasione il suo tentativo è sempre caduto nel vuoto. La lettera è indirizzata solo al Milan, si legge, perchè l'Inter non avrebbe compiuto ancora nessun passo ufficiale verso la sua idea di Rozzano.