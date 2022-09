Repubblica titola così: "Leao, classe in vetrina. Maldini deve marcarlo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafa Leao è sicuramente uno dei calciatori più chiacchierata attualmente nel mondo Milan. Il portoghese si sta conquistando il centro della cronaca non solo grazie alle prestazioni costantemente positive ma anche grazie alla questione ancora irrisolta del rinnovo. Per questo la Repubblica, il giorno dopo la vittoria contro la Dinamo in cui Rafa ancora una volta è stato decisivo, titola così: "Leao, classe in vetrina. Maldini deve marcarlo". Maldini è stato intervistato nel prepartita ieri pomeriggio e ha confermato che sono arrivate offerte informali del Chelsea, rispedite prontamente al mittente. L'idea del club rossonero è quella di rinnovare e continuare con Rafa, per crescere insieme. Tutto dipende da lui, perchè la volontà del club è chiara da tempo: tenerlo.