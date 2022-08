Repubblica titola: "Milan-RedBird, il closing è vicino. Cardinale ha trovato 600 milioni"

MilanNews.it

La Repubblica fornisce nella mattinata di oggi un'anticipazione su quello che sarà l'effettivo passaggio di proprietà del Milan, da Elliott a RedBird. Questo il titolo scelto dal quotidiano generalista: "Milan-RedBird, il closing è vicino. Cardinale ha trovato 600 milioni". Sarebbe atteso per la prima settimana di settembre il passaggio ufficiale delle quote societarie rossonere che porterebbero la nuova proprietà ad avere il 99,9% del controllo sul Milan. Gerry Cardinale avrebbe trovato i 600 milioni che insieme agli altri 600 di vendor loan messi dalla famiglia Singer costituiscono la cifra totale dell'operazione: 1.2 miliardi di euro. In tutto questo rimarrà Paolo Scaroni, soprattutto per la questione stadio ma anche per dare l'ok alle operazioni di mercato. Dovrebbe infatti lasciare Ivan Gazidis o destinato a tornare in America oppure a rimanere come semplice consulente (il contratto scade a novembre). Al suo posto potrebbe subentrare Giorgio Furlani.