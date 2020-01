Repubblica titola: "Poco Ibra, Milan bloccato. Elliott inquadra l'uscita"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Poco Ibra, Milan bloccato. Elliott inquadra l'uscita". Nonostante l'ingresso in campo di Ibra nella ripresa, ieri a San Siro il Milan non è andato oltre allo 0-0 contro la Sampdoria di Ranieri. Sugli spalti dell'impianto milanese, era presente anche Gordon Singer, figlio del proprietario del fondo Elliott: secondo alcune voci provenienti dal mondo della finanza, la trattativa con Bernard Arnault per il club di via Aldo Rossi sarebbe arrivata ad un passaggio cruciale.