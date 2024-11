Repubblica: "Zappa sui piedi. Fonseca ci ricasca, al Milan incerto non basta Leao"

vedi letture

"Here we go again". Dopo aver toccato con un dito il paradiso, il Milan è stato immediatamente rispedito all'inferno dal Cagliari, che è riuscito a strappare un punto fondamentale in ottica salvezza alla formazione di Paulo Fonseca, che invece si conferma essere una squadra estremamente discontinua ma soprattutto fragile in difesa, perché prendere 3 gol in una sola partita da un avversario che fino a questo momento ne aveva segnati solo 9 è troppo.

Con il pareggio dell'Unipol Domus Arena il Milan può aver perso una volta e per tutte anche l'ultimo treno scudetto, col rischio che possa addirittura rimanere fuori anche da quello della Champions se il rendimento dovesse continuare ad essere questo. In merito alla prestazione dei rossoneri a Cagliari, La Repubblica ha titolato: "Zappa sui piedi. Fonseca ci ricasca, al Milan incerto non basta Leao".